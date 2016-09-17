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بحضور الننى والمحمدى.. أرسنال يسحق هال سيتى برباعية

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بحضور الننى والمحمدى.. أرسنال يسحق هال سيتى برباعية بحضور الننى والمحمدى.. أرسنال يسحق هال سيتى برباعية

أرسنال_أرشيفية

حقق فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، فوزًا غاليًا على هال سيتى الذى يضم اللاعب المصرى أحمد المحمدى، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بمدينة “هال”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج”.

سجل أهداف أرسنال، ألكسيس سانشيز “هدفين”، وثيو والكوت وجرانيت تشاكا “هدف”، فى الدقائق 17 و55 و83 و92 على التوالى، بينما جاء هدف هال سيتى الوحيد عن طريق سنودجراس فى الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدى مع هال سيتى من البداية، فيما بدأ محمد الننى اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يتم الدفع به فى الدقيقة 77 بدلاً من اليكس ايوبى.

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد هال سيتى عند 7 نقاط.

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