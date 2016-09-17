نجاح السلطات الروسية فى تحجيم التضخم الاقتصادى

جاء في نشرة دورية وزعتها هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، نهائية هذا الاسبوع، أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 3.9% منذ بداية السنة الحالية وحتى 12 سبتمبر.

وأعادت الهيئة إلى الأذهان أن الأسعار الاستهلاكية في روسيا ارتفعت بنسبة 10% في الفترة المماثلة من العام الماضي. انخفاض التضخم في روسيا في النصف الأول من 2016 وأضافت هيئة الإحصاء الفيدرالية أن الأسواق الداخلية الروسية تشهد استقرارا في متوسط الأسعار خلال سبتمبر الحالي.

وتدل هذه البيانات على أن الحكومة الروسية تتجه بثبات نحو تحقيق هدفها المتمثل في لجم معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 6.5% هذا العام بالمقارنة مع 12.9% العام الماضي، 2015.