مقتل ثلاثة جنود أتراك في اشتباكات مع المتمردين الأكراد

أكدت مصادر إعلام محلية تركية مقتل ثلاثة جنود اتراك، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في بلدة جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما أفادت “فرانس برس”.

واندلعت الاشتباكات في قرية اغاجديبي في محافظة هكاري عندما ردت قوات الامن على نيران اطلقها “اعضاء من المجموعة الانفصالية الارهابية” بحسب ما اوردت وكالة الاناضول للانباء نقلًا عن مكتب حاكم المحافظة.

وقالت الوكالة إن أربعة جنود اخرين اصيبوا بجروح مضيفة ان العملية للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني من المنطقة مستمرة.