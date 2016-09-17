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أجندة المحترفين - مواجهات مصرية خالصة

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أسبوع جديد يبدأ والمحترفين على موعد مع مواجهات جديدة ينتظرها الجمهور المصري.

أجندة المحترفين يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وما يلي أجندة المحترفين..

السبت

الدوري الانجليزي

هال سيتي ضد أرسنال 4:00 عصرا

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مواجهة مصرية خالصة على الأراضي الإنجليزي ينتظرها الجميع بين هال سيتي ممثلا في أحمد المحمدي بمواجهة أرسنال ممثلا في النني.

فرصة المحمدي قائمة بشكل كبير في الظهور، فيما ستكون للنني فرصة للظهور أيضا ولكن كبديل وليس كأساسي.

الدوري البلجيكي

فيستيرلو ضد موسكرون 8:00 مساء

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بعد صناعة هدف في أولى مبارياته مع موسكرونـ تريزيجيه أمام مهمة تثبيت قدمه في التشكيل الأساسي للفريق أمام فيستيرلو ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري البلجيكي.

الأحد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد ستوك سيتي 3:15 عصراً

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رمضان يطمح في المشاركة أساسيا لأول مرة. ولكن تبدو أمنيته صعبة في ظل وضعية ستوم الصعبة باحتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب.

الدوري اليوناني

أتروميتوس ضد بانيتوليكوس 5:15 مساء

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عمرو وردة الذي احتفل بعيد ميلاده السبت 17 سبتمبر يستعد لمواجهة أتروميتوس في الدوري وأمله في مواصلة الأداء القوي.

الدوري الإيطالي

روما ضد فيورنتينا 8:45 مساء

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صلاح في مواجهة فريقه القديم، بالموسم الماضي سجل في مرماهم ذهابا وإيابا، فهل يحقق ذلك مرة أخرى هذا الموسم؟

الدوري السعودي

الوحدة ضد الاتحاد 7:45 مساء

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أخيرا يعود الدوري السعودي بعد فترة توقف دامت لقرابة الشهر بسب موسم الحج والتوقف الدولي للمنتخبات.

كهربا مع اتحاد جدة سيواجه الوحدة في مهمة مواصلة الانتصارات بعد فوزين متتاليين ببداية المسابقة.

الشباب ضد الأهلي 7:45 مساء

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أهلي جدة يواصل مهمته في الحفاظ على لقب الدوري، حين يلتقي مع الشباب في أقوى مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

الإثنين

الدوري البرتغالي

بنفيكا ضد براجا 9:00 مساء

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مواجهة قوية تنتظر أحمد حسن كوكا مع سبورتنج براجا ضد بنفيكا حامل اللقب، خاصة أن الفريق الأحمر لن يسمح بفقدان نقاط جديدة بعد التعادل في الجولة الثانية من الدوري.

الثلاثاء

كأس الرابطة الإنجليزية

نوتنجهام فورست ضد أرسنال 8:45 مساء

مباراة سهلة هذه المرة لأرسنال في كأس الرابطة، وقد يكون للني دورا أكبر فيها إن لم يشارك أمام هال.

الأربعاء

الدوري السعودي

الاتفاق ضد الباطن 7:25 مساء

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قد تكون مباراة الصاعدان حديثا بين الاتفاق والباطن هي التي تشهد الظهور الأول لأحمد حمودي الوافد الجديد على الدوري السعودي.

الدوري السويسري

لوسين ضد بازل 8:30 مساء

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مواجهة جديدة في الدوري السويسري لبازل. مباراة في بطولة بازل المحببة، والتي يتصدرها بسهولة.

وسيحاول عمر جابر تسجيل مشاركة جديدة هذه المركز سواء في كظهير أيمن أو أيسر، وفي ظل استمرار لانج الظهير الأيمن المتألق.

الدوري الإيطالي

روما ضد كروتوني 8:45 مساء

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لوتشيانو سباليتي أراح صلاح أمام فيكتوريا بلزين في الدوري الأوروبي، ولكنه سيكون حاضرا بكل تأكيد أمام كروتوني الصاعد حديثا.

ويأمل صلاح في مواصلة التسجيل لمواصلة منافسة فريقه على اللقب.

كأس الرابطة الإنجليزية

ستوك سيتي ضد هال سيتي 9:00 مساء

مواجهة مصرية جديدة في انتظار أحمد المحمدي. هال سيتي سيواجه ستوك سيتي في كأس الرابطة بمباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

الجمعة

الدوري السعودي

أهلي جدة ضد اتحاد جدة 7:45 مساء

دربي جدة سيأتيكم برعاية مصرية.. أهلي جدة ممثلا في محمد عبد الشافي سيكون على موعد مع مواجهة اتحاد جدة ممثلا في محمود عبد المنعم كهربا.

الدوري البلجيكي

موسكرون ضد كلوب بروج 8:30 مساء

موسكرون مع تريزيجيه سيكون في مواجهة ضد كلوب بروج بالدوري البلجيكي، وسيحاول تريزيجيه مواصلة إقناع مدربه المنبهر بأداءه خلال المباراة.

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