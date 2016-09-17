أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل – الظهور الأول لجوندوجان مع سيتي في الدوري الإنجليزي

Google+ Print
التشكيل – الظهور الأول لجوندوجان مع سيتي في الدوري الإنجليزي التشكيل – الظهور الأول لجوندوجان مع سيتي في الدوري الإنجليزي

دفع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بإلكاي جوندوجان لاعب وسط فريقه لكي يشارك كأساسي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث.

وشاك جوندوجان مع سيتي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا في فوز فريقه بنتيجة 4-0 على بروسيا مونشنجلادباخ بأولى جولات الأزرق السماوي بدوري أبطال أوروبا، وصنع هدفا.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: باكاري سانيا – أليكساندر كولاروف – نيكولاس أوتاميندي – جايل كليتشي

الوسط: رحيم ستيرلينج – إلكاي جوندوجان – مانويل نوليتو – كيفين دي بروين – فيرناندينيو

الهجوم: كليتشي إيهانيتشو

كما تواجد جون ستونز وليروي ساني وفينسنت كومباني وبابلو زاباليتا على مقاعد بدلاء سيتي ضد بورنموث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع