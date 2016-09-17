التشكيل – الظهور الأول لجوندوجان مع سيتي في الدوري الإنجليزي

دفع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بإلكاي جوندوجان لاعب وسط فريقه لكي يشارك كأساسي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث.

وشاك جوندوجان مع سيتي للمرة الأولى هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا في فوز فريقه بنتيجة 4-0 على بروسيا مونشنجلادباخ بأولى جولات الأزرق السماوي بدوري أبطال أوروبا، وصنع هدفا.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: باكاري سانيا – أليكساندر كولاروف – نيكولاس أوتاميندي – جايل كليتشي

الوسط: رحيم ستيرلينج – إلكاي جوندوجان – مانويل نوليتو – كيفين دي بروين – فيرناندينيو

الهجوم: كليتشي إيهانيتشو

كما تواجد جون ستونز وليروي ساني وفينسنت كومباني وبابلو زاباليتا على مقاعد بدلاء سيتي ضد بورنموث.