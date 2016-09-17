انتهت #في_إنجلترا.. أرسنال وسيتي يفوزان برباعية.. ومشاركة النني والمحمدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال Vs هال سيتي

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بداية المباراة

د. 18 جوووووووووووووووول عرضية من والكوت يسددها إيوبي، لكن تصطدم بسانشيز وتسكن الشباك

د. 39 أوووووو حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد ليفرمور مدافع هال

أوووف سانشيز يضيع ركلة الجزاء بعد أن تصدى حارس هال لها.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

ق55: والكوت يسجل الثاني لأرسنال.

ق79: سوندجراس يقلص الفارق ويسجل الأول لهال سيتي من ركلة جزاء.

ق83: أليكسيس سانشيز يسجل الثالث لأرسنال.

ق90+3: جاكا يسجل الهدف الرابع لأرسنال بصناعة محمد النني.

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ليستر سيتي Vs بيرنلي

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بداية المباراة

د. 44 جوووووووووووول إسلام سليماني يسجل لليستر سيتي في مرمى بيرنلي (1/0) لليستر سيتي

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 48 جووووول إسلام سليماني يضيف الهدف الثاني لليستر سيتي

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مانشستر سيتي Vs بورنموث

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بداية المباراة

د. 15 جوووووووول كيفين دي بروين يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي من ضربة ثابتة.

شاهد هدف دي بروين من هنا

د. 25 جوووووووووووووول إيهيناتشو يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي من تمريرة ستيرلينج (2/0) لمانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 46 جوووووووول ستيرلينج يضيف الهدف الثالث من صناعة إيهيناتشو.

ق75: جوندوجان يسجل الخامس لمانشستر سيتي.

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وست بروميتش ألبيون Vs وست هام يونايتد

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بداية المباراة

د. 8 جووووووول ناصر شادلي يسجل الأول لوست بروميتش من ركلة جزاء (1/0) لوست برويمشت

د. 36 جوووووووووول سالمون روندون يضيف الهدف الثاني لوست بروميتش. (2/0) لوست بروميتش

د. 44 جوووووووووووووول ماكلين يضيف الهدف الثالث لوست بروميت (3/0) لوست بروميتش

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني.

ق58: ناصر الشاذلي يضيف الرابع لوست بروميتش.

ق61: ميشيل أنتونيو يسجل الأول لوست هام.

ق65: لانزيني يسجل الثاني لوست هام من ركلة جزاء.