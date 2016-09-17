تقرير: سيتي فاوض ميسي لضمه خلال الصيف الماضي

فاوض مانشستر سيتي اللاعب ليونيل ميسي نجم برشلونة وفريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة من أجل ضمه.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن سيتي اجتمع 3 مرات بالنادي وممثلي اللاعب لكن لم يتم التوصل لاتفاق في النهاية.

ولم يستسلم سيتي بعد ولازال يفكر في التحرك مرة أخرى لضم ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح التقرير إلى أن اللاعب لم يجدد عقده بعد مع برشلونة مما يفتح الباب أمام رحيله، إضافة إلى أن زميله في الفريق الكتالوني نيمار دا سيلفا يعد هدفا لسيتي أيضا.

وشارك ميسي خلال الموسم الجاري مع برشلونة في 7 مباريات في كل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرين.