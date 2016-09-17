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بالفيديو – بمشاركة مصرية.. أرسنال يقتل حلم هال سيتي

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بالفيديو – بمشاركة مصرية.. أرسنال يقتل حلم هال سيتي بالفيديو – بمشاركة مصرية.. أرسنال يقتل حلم هال سيتي

سحق أرسنال بمشاركة من محمد النني هال سيتي بمشاركة أساسية وكاملة من أحمد المحمدي بنتيجة 4-1.

وانطلق اللقاء بضغط من أرسنال أسفر عن هدف أول بعد تسديدة من أليكس إيوبي غير أليكسيس سانشيز اتجاهها لتعلن تقدم أرسنال في الدقيقة 17.

استمر ضغط المدفعجية ليسدد فرانسيس كوكلين في يد جاك ليفرمور ويتلقى الأخير بطاقة حمراء، ولكن سانشيز نفسه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 40.

ولكن ثيو والكوت أضاف الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 55 من صناعة رائعة من أليكس إيوبي.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، اشتعل اللقاء بعد حصول هال على ركلة جزاء من حارس مرمى أرسنال بتر تشك في الدقيقة 79 سجلها روبرت سنودجراس.

ولكن في الدقيقة 83 أضاف ثيو والكوت الهدف الثالث لفريقه لينهي اللقاء عمليا إلا أن ذلك لم يمنع أرسنال من إضافة المزيد.

وبعد مشاركته في الدقيقة 77، مرر النني الكرة لجرانيت جاكا الذي فاجأ هال سيتي بتسديدة رائعة في الدقيقة 90 ليسجل أحد أجمل أهداف الجولة.

وتقدم أرسنال لوصافة جدول المسابقة مؤقتا بـ10 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب الـ15 نقطة.

أما هال فتراجع للمركز العاشر بـ7 نقاط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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