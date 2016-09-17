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فوز غير مطمئن لزيسكو علي صن داونز بنصف نهائي أبطال إفريقيا

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فوز غير مطمئن لزيسكو علي صن داونز بنصف نهائي أبطال إفريقيا فوز غير مطمئن لزيسكو علي صن داونز بنصف نهائي أبطال إفريقيا

نورهان فايد

فاز فريق زيسكو الزامبي على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2-1، اليوم ، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيطر فريق زيسكو، على مجريات الشوط الأول وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى فريق صن داونز، وكان قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما انفرد أحد لاعبي الفريق بحارس صن داونز.

في المقابل تراجع صن داونز لوسط ملعبه، للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة التي افتقدت للتركيز أيضا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمرت محاولات فريق زيسكو يونايتد الهجومية في الشوط الثاني، إلى أن تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 54 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها جاكسون موانزا بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ولم تمر سوى دقيتين حتى أضاف زيسكو الهدف الثاني، عندما لعبت ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء صن داونز اصطدمت بقدم موانزا وغيرت اتجاهها إلى داخل مرمى صن داونز.

ورغم أن فريق صن داونز لم يظهر في الشق الهجومي كثيرا إلا أنه تمكن من تسجيل هدفا في الدقيقة 87 عن طريق خاما بيليات عندما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر قبل أن تدخل إلى المرمى لتنتهي المباراة بفوز زيسكو 2-1.

ويحتاج زيسكو للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، خلال مباراة العودة التي ستقام يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري، ليتأهل للمباراة النهائية، فيما يحتاج صن داونز للفوز بهدف نظيف أو أكثر للتأهل للمباراة النهائية.

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