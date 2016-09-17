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الشرقية تتسلم أكثر من 60% من الكتب المدرسية بكل المراحل

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الشرقية تتسلم أكثر من 60% من الكتب المدرسية بكل المراحل الشرقية تتسلم أكثر من 60% من الكتب المدرسية بكل المراحل

أرشيفية

صرحت وكيل مديرية التعليم بالشرقية نبيلة فرحان بأن المديرية استعدت للعام الدراسي الجديد بعمل الصيانة البسيطة لجميع المدارس بالإضافة إلى الصيانة الشاملة والتي يتم عملها طبقا لخطط محددة للتسليم بالإضافة إلى ورود 77% من الكتب المدرسية وتم توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

وأوضحت إن نسبة ما ورد من كتب للمرحلة الابتدائية بلغ 84% والمرحلة الإعدادية 69% والثانوي العام 77% والتعليم الفني بمختلف مراحلة 68% ..مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع مطابع الوزارة أولا باول لورود الكتب التي يتم طبعها باستمرار.

أ ش أ

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