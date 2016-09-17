بالصور..«محافظ المنيا» يقرر فحص تظلمات المعلمين الذين صدر ضدهم قرار النقل

كلف عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، لجان فحص تظلمات المعلمين الذين صدرت لهم قرارات بالنقل والانتداب مؤخرًا لسد العجز في المدارس التي تعاني من نقصًا شديد في التخصصات، بضرورة مراجعة الأسماء بكل شفافية ومساواة وبدون مجاملات، مع إعلان نشرة التنقلات خلال 48 ساعة عقب مراجعتها بشكل دقيق.

وشدد «البديوى» خلال لقائه بعدد موجهي المواد الأوائل ولجان فحص التظلمات في عدد من المواد، بحضور «رمضان عبدالحميد»، وكيل الوزارة و«محمد أبوالعيون»، مدير إدارة المنيا التعليمية بضرورة توضيح وصياغة الضوابط والمعايير التي تم الاستناد عليها في عملية نقل وانتداب المعلمين وإعلانها، ومنها بُعد المسافات وتلبية احتياجات المدارس مع مراعاة الظروف الصحية والعائلية ومراعاة الاقدميات والحالات الزوجية،

وأضاف «البديوى»، أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للعمل على تذليل كافة العقبات حتى انتظام العملية التعليمية،على أن يكون النقل أو الانتداب سنة واحدة وتجدد عام آخر، على أن يعود بعدها المُعلم لمدرسته، وسيتم تلقى الشكاوى على نشرة التنقلات عقب قيام المعلم بتنفيذ قرار نقله أو ندبه.

وأكد«البديوى» إن مصلحة الطالب وتوفير جو من الراحة النفسية للمعلمين هي الأساس لنجاح العملية التعليمية، لذا من الضروري مراجعة كافة القرارات للوصول لحلول جذرية وعادلة للجميع تحقق مصلحة الطالب أولاً ثم المعلم والأسرة.

كما قام وزير التعليم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع المعلمين داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة وبين الإدارات التعليمية داخل كل مديرية، بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة.