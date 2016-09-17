تجديد حبس محمود السقا وآخرين بتهمة التحريض على التظاهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس كلا محمود السقا و 3 آخرين بتهمة التحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم.

وكانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهم 15 يوما بالجلسة الماضية بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.