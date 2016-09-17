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طرح سيارة «رولز رويس دوان» بعد التعديل

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طرح سيارة «رولز رويس دوان» بعد التعديل طرح سيارة «رولز رويس دوان» بعد التعديل

السيارة الجديدة

طرحت شركة رولز رويس البريطانية الشهيرة، سيارتها رولز رويس داون، بعد التعديلات التي أجريت عليها، كما قامت بتعديل محرك السيارة، مما جعلها سيارة فارهة خارقة.

وحسبما ذكر موقع سيدي، حولت الشركة السيارة إلى سيارة مكشوفة السقف Road starبتصميم مختلف عن تصميمها الأصلي، ومحرك عبارة عن محرك ذي 12 أسطوانة على شكل حرف V، بسعة 6.6 لتر، يولد طاقة 563 حصان، فقامت الشركة بتزويد المحرك بشاحن توربيني دفع المحرك لتوليد طاقة تصل إلى 686 حصانًا، وهو ما ينقل السيارة نقلة نوعية على الطريق.

واستبدال مكابح السيارة الأصلية بمكابح مصنوعة من الكربون سيراميك، والتي تعتبر أخف وزنًا بكثير، ويصل الوزن إلى ما يقرب من 38 كيلوجرامًا.

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