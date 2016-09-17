بالفيديو… رزان مغربي تقدم “ضربة حظ” على الحياة..قريبًا

كتبت- إ نجي لطفي

> عرضت قناة الحياة منذ قليل برومو برنامج الفنانة رزان مغربي الجديد ” ضربة حظ” ومن المقرر عرضه قريبا.

ومن المقرر عرض البرنامج ضمن انطلاقة الخريطة البرامجية الجديدة لقناة الحياة والتي من المتوقع أن تكون نهاية أكتوبر أو خلال شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن الحياة ضمن خريطتها الجديدة تعاقدت مع المذيعة اللبنانية كارلا حداد على تقديم برنامج فني بالإضافة إلى تقديمها الموسم الثاني لبرنامج “نجم الكوميديا”، كما تشمل الخريطة على برنامج للفنان بيومي فؤاد للمشاركة في تياترو مصر مع الفنان هنيدي والفنانة هالة فاخر، بالإضافة إلى برنامج الثلاثي الفائز مينا وميزو وتركي، وأيضا برنامج “فحص شامل”من تقديم المذيعة اللبنانية راغدة شلهوب.

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