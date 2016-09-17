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الحبس سنتين لشابين و3 أشهر لثالث لممارسة الشذوذ بأكتوبر

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الحبس سنتين لشابين و3 أشهر لثالث لممارسة الشذوذ بأكتوبر الحبس سنتين لشابين و3 أشهر لثالث لممارسة الشذوذ بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، اليوم السبت، بالحبس سنتين لكل من: "ل.س" 25 عاما، و "ب.ف" 27 عاما، و3 أشهر للمتهم الثالث "ع.م" 22 عاما، المتهمين بممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسى.

 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات، منها ممارسة الرذيلة والدعوة إلى الفجور؛ وذلك بعدما تم ضبطهم داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، بناء على تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب التى كشفت ممارستهم الرذيلة واستقطاب زبائنهم من راغبى المتعة المحرمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأنكر المتهمون فى التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وادعوا أن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين روجوا لنشاطهم المشبوه، عبر صفحات التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها "فيس بوك"، و"تويتر"، وأنه بفحص هواتفهم المحمولة، ثبت استخدامهم لشبكة الإنترنت فى الدعوة لنشاطهم واستقطاب راغبى المتعة المحرمة.

 


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