عارضات الأزياء الأكثر أناقة في شوارع نيويورك!

انتهت منذ أيام جميع فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، لموسم ربيع وصيف 2017. وكما لاحظنا، فقد اكتظت المدينة هذا الموسم بعاشقات الموضة اللواتي حضرن من كافة أنحاء العالم. كذلك النجمات اللواتي أتين لمتابعة عروضهن المفضلة. وقد تألقت جميع النساء بأجمل التصاميم وأكثرها عصرية، غير أنّه كان لعارضات الأزياء، خارج منصات العروض، الحصة الأكبر من الأناقة!

وقد شاهدنا كثيرات من عارضات الأزياء العالميات اللواتي شاركن أو لم يشاركن في عروضات أسبوع الموضة، وقد اخترن أجمل الإطلالات الكاجوال والرسمية في شوارع عاصمة الموضة نيويورك.

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فمثلاً كنا قد رأينا الشقيقتين وعارضتي الأزياء الأكثر شهرة في هذه الأيام "جيجي وبيلا حديد" Gigi و Bella Hadid وقدتألقتا بأجمل التصاميم العصرية، حيث اختارت "جيجي" Gigi سروالاً من الجلد الأسود بخصر عالٍ، ونسقت معه توب باللون الأسود وشنطة يد كبيرة وحذاء صندل. بينما اختارت "بيلا" Bella إطلالة شبابية أكثرهي عبارة عن تنورة قصيرة من الجينز نسقتها مع جاكيت جينز أيضاً، وحذاء كاحل باللون الأبيض.

كما رأينا "كيندل جينير" Kendall Jenner وقد اختارت تصميماً باللون الأبيض عبارة عن بنطلون بخصر عالٍ مع توب مكشوفة الأكتاف وحذاء رسمي باللون الأسود.

أما "كارلي كلوس" Karlie Kloss فقد شاهدناها لأكثر من مرة في شوارع المدينة أو في الصفوف الأولى لعروض الأزياء، وفي كل مرة نجحت في تنسيق إطلالات مميزة وناعمة.

ولعل أجمل إطلالة كانت من نصيب عارضة الأزياء البريطانية "روزي هنتيغتون وايتلي" Rosie Huntington Whitley في عرض أزياء دار "رالف لورين" Ralph Lauren أمس، حيث اختارت فستاناً من المخمل باللون الأحمر الداكن مع عقد حول الرقبة مزينة بالكريستال.

من إطلالات العارضات في شوارع مدينة نيويوك، بإمكانك أن تستوحي أجمل التنسيقات لمختلف المناسبات هذه الموسم والموسم القادم.