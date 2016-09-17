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بالصور… سامح شكري يشارك في افتتاح قمة عدم الانحياز‎

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> شارك وزير الخارجية سامح شكري في افتتاح أعمال القمة الـ17 لحركة عدم الانحياز التي تعقد في جزيرة مارجريتا بفنزويلا، حيث يترأس وفد المشارك في القمة.

ونشر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية صورة شكري في الجلسة الافتتاحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وافتتح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القمة بتسلم رئاستها من إيران لمدة 3 سنوات، حيث من المنتظر أن تتناول الوثيقة الختامية وخطة العمل الصادرة عن القمة رؤى وأولويات الحركة إزاء العديد من الملفات الهامة، على رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى القضايا التنموية والاقتصادية كتغير المناخ وأجندة التنمية لما بعد عام 2015 والأمن الغذائي…كما سيتم إصدار إعلان خاص عن القضية الفلسطينية للتأكيد على موقف الحركة الثابت والداعم للقضية.

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