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الاتحاد يصطاد ذئاب الجبل بثلاثية فى الإسكندرية

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الاتحاد يصطاد ذئاب الجبل بثلاثية فى الإسكندرية الاتحاد يصطاد ذئاب الجبل بثلاثية فى الإسكندرية

أرشيفية

حقق الاتحاد السكندرى الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة، التى جمعتهما على استاد الإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ونجح كابونجو كاسونجو مهاجم الاتحاد فى احراز هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 24، وأنقذ حارس المقاولون مرماه من هدف ثان فى الدقيقة 29 بعد تصديه لتسديدة أحمد الألفى.

استمرت سيطرة زعيم الثغر على مجريات اللقاء حتى نهاية الشوط الأول بتقدم سيد البلد بهدف نظيف وسط محاولات على استحياء من لاعبى المقاولون لتهديد مرمى الهانى سليمان.

وتعادل أحمد على فى إدراك التعادل للمقاولون فى الدقيقة 46 بعد استلامه عرضية من زميله أحمد على الظهير الأيمن وشهدت المباراة ندية من الفريقين فى الوصول للمرميين.

ونجح الاتحاد السكندرى فى التقدم مرة أخرى عن طريق محمد عادل فى الدقيقة 63 قبل أن يعزز زعيم الثغر الفوز بهدف ثالث عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 79، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز زعيم الثغر بثلاثية.

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