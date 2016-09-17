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«عاشور» يوافق على عقد 3 حلقات نقاشية حول القوانين التي تمس حريات المواطنين

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«عاشور» يوافق على عقد 3 حلقات نقاشية حول القوانين التي تمس حريات المواطنين «عاشور» يوافق على عقد 3 حلقات نقاشية حول القوانين التي تمس حريات المواطنين


> وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على الطلب المقدم من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة، لعقد حلقات نقاشية حول قوانين التي يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصري وحقوقه وحرياته.

وقال المكتب التنفيذي، إن القوانين تتضمن، قانون العدالة الانتقالية الذي نص دستور 2014 عليه، وقانون الجمعيات الأهلية الذي فتح باب التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني –بحسب المكتب- مما يضر بالأمن القومي، وكذلك قانون المحاماة.

وحدد الطلب مواعيد ثلاث حلقات نقاشية حول تلك القوانين، وهي21 و27 سبتمبر، و4 أكتوبر، في تمام الثانية ظهرا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مشيرا إلى أنه سيعد تقرير عن التوصيات التي ستنتج عن الحلقات النقاشية لعرضها على النقيب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا وسياسيا وشعبيا.

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