التشكيل – المحمدي أساسي والنني على مقاعد البدلاء في مواجهة أرسنال وهال سيتي

دفع مايك فيلان مدرب هال سيتي بأحمد المحمدي اللاعب المصري المحترف في صفوف النمور كأساسي ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي.

ويقود خط هجوم هال سيتي ضد المدفعجية الثلاثي روبرت سنودجراس وأداما ديوماندي وأبيل هيرنانديز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إلدين جاكوبوفيتش

الدفاع: أندرو روبيرتسون – كورتيس دافيز – جاك ليفرمور – أحمد المحمدي

الوسط: ديفيد مايلر – توم هادلستون – سام كلوكاس

الهجوم: أبيل هيرنانديز – روبرت سنودجراس – أداما ديوماندي

على الجانب الأخر يتواجد محمد النني الدولي المصري المحترف في صفوف المدفعجية على دكة بدلاء فريقه ضد هال.

ويتواجد في خط وسط أرسنال ميسوت أوزيل وثيو والكوت وأليكس إيوبي وسانتي كازورلا وفرانسيس كوكولين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر تشك

الدفاع: ناتشو مونريال – لوران كوسينلي – شكودران موستافي – هيكتور بيليرين

الوسط: فرانسيس كوكولين – سانتي كازورلا – ثيو والكوت – أليكس إيوبي – ميسوت أوزيل

الهجوم: أليكسيس سانشيز

ويواجه أرسنال نظيره هال سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.