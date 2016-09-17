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محافظة الجيزة تدفع بـ7 معدات لشفط مياه الصرف من شوارع العمرانية

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محافظة الجيزة تدفع بـ7 معدات لشفط مياه الصرف من شوارع العمرانية محافظة الجيزة تدفع بـ7 معدات لشفط مياه الصرف من شوارع العمرانية

أرشيفية

دفعت محافظة الجيزة ب 7 سيارات شفط مياه لرفع تراكمات مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس التابعة لحي العمرانية.

وقال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة إنه فور ورود البلاغ إلي المحافظة بوجود تراكمات لمياه الصرف الصحي بشوارع مدينة الأندلس، وأرجع الهراس هذه التراكمات إلى التصرفات الخاطئة من بعض المواطنين خاصة عدم التخلص الآمن من مخلفات ذبيح الأضاحي وزيادة الاستهلاك أدي إلي انسداد في الشبكة وبالتالي حدوث طفوحات بالشوارع.

وقال نائب المحافظ إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع صرف صحي جديد يقضي علي كافه مشاكل المنطقه وينفذ المشروع عن طريق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ويبدء الخط الجديد 900مم من شارع محمد سالم وحتي محطة ترسا.

وأضاف أنه تم الدفع بكافة المعدات من حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل وتقوم حاليا السيارات بشفط المياه من الشارع.

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