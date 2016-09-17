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النائب العام يتلقى دعوة لحضور الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين

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النائب العام يتلقى دعوة لحضور الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين النائب العام يتلقى دعوة لحضور الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة بالصين

أرشيفية

استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، السيدة “هو زيجان” النائب العام المساعد الأول بجمهورية الصين الشعبية، واستعرضت خلال اللقاء هيكل وآليات العمل بالنيابة العامة الصينية واختصاصاتها، كما اطلعت على نظم العمل بالنيابة العامة المصرية.

وسلمت زيجان دعوة النائب العام لجمهورية الصين الشعبية إلى النائب العام لحضور فعاليات الدورة رقم 22 للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة (LAB)، والمقرر عقدها بجمهورية الصين العام المقبل، وكذلك لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينينة، تتويجا للعلاقات الثنائية الطيبة والتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وجاء اللقاء انطلاقًا من إيمان الجانبين بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة، واهتداء من الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، ومد جسور التعاون بين البلدين.

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