تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث العمرانية لـ 12 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطه اليوم السبت تأجيل إعادة محاكمه علي محمد علي “عامل” في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام شنقًا في القضيه المعروفه إعلاميًا بأحداث عنف العمرانية لجلسه 12 أكتوبر المقبل.

> صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعادل الشاذلى رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

و كانت المحكمه قد أصدرت حكمها في 17 يوليو الماضى غيابيًا بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين فى قضية بعدما ورد للمحكمة رد فضيلة المفتى حول إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من محمد هانى عبد الله فنى إنتاج، ومحمد أحمد صالح عاطل، وعمرو صابر فرج عاطل، وطارق محمد محمد موظف باتحاد التعاونى الإسكانى، وطه أحمد على بيومى طالب ثانوى، وعلى محمد على عامل، وياسر محمود عباس طالب بالمعهد الفنى، وعبد الوهاب أحمد بهاء، ومصطفى نادى عبد الحميد، لمحكمة الجنايات، بتهمة التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، وارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجنى عليه الطفل محمد بدوى زايد عمدًا والشروع فى قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، وذلك باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.