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بوتين يلمح بتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب

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بوتين يلمح بتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بوتين يلمح بتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب

فلاديمر بوتين -الرئيس الروسي

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أقوى تأييد حتى الآن على ما يبدو لمرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ولكن بدون أن يسميه صراحة.

وبحسب فرانس برس صرح بوتين للصحفيين في مؤتمر صحفي عرضه التلفزيون “نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الولايات المتحدة، ونحن بالطبع ننظر بتعاطف مع الذين يقولون علنًا أن من الضروري بناء علاقات مع روسيا على أساس المساواة”.

وتحمل تصريحاته إشارة واضحة إلى ترامب الذي أعلن استعداده للعمل مع بوتين حتى أنه قال في إحدى المرات إن بوتين أفضل من الرئيس باراك أوباما كزعيم.

ولم يعلن بوتين صراحة تأييده للمرشح الجمهوري.

وكان ترامب أشاد ببوتين الذي أغضب الغرب بسبب موقفه بشأن أوكرانيا وسوريا، ما أثار الاستغراب والانتقادات، وخصوصًا من منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقد التقى بوتين ترامب في السابق، إلا أن علاقته بكلينتون شابها التوتر مرات عدة أثناء توليها وزارة الخارجية حتى أنه اتهمها بالتدخل في انتخابه العام 2012.

واتسمت فترة رئاسة بوتين الثالثة بمشاعر معادية للولايات المتحدة في الإعلام الرسمي وجهود لوقف النفوذ الأمريكي في روسيا، ومن بين ذلك حظر العديد من المنظمات الأهلية الأمريكية ووقف تبني الأمريكيين لأطفال روس.

وصرح بوتين السبت بأن معاملة بلد آخر على انه “امبراطورية الشر” هو تكتيك لتحويل الانتباه عن قضايا أخرى.

وقال إن “المحاولات لإعادة خلق صورة ما يسمى ب” إمبراطورية الشر وإخافة الناس بهذه الطريقة هي محاولات للتلاعب بالرأي العام”.

وأضاف أن “هذه محاولة ماسوية وفظة وتاتي بنتائج عكسية، ولا علاقة لها بجوهر المشاكل العديدة التي تواجهها الولايات المتحدة”.

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