ارتفاع عدد ضحايا الإعصار «ميرانتى» فى شرق الصين إلى 28 قتيلًا

زاد عدد ضحايا الإعصار “ميرانتي” الذى ضرب شرق الصين منذ اول امس الخميس الى 28 قتيلا و15 مفقودا وذلك فى مقاطعتى فوجيان وتشجيانج.

ووفقا للسلطات المحلية فى فوجيان فإن عدد القتلى فى المقاطعة وصل الى 18 والمفقودين الى 11 وتسبب الاعصار فى توقف جميع مظاهر الحياة فى العديد من مدن المقاطعة الجنوبية خاصة مدن شيامين وتشيوانتشو وتشانجتشو كما اسفر عن خسائر مادية مباشرة قاربت ال17 مليار يوان (2.9 مليار دولار امريكى).

اما فى مقاطعة تشجيانج المجاورة فإن أعداد القتلى وصلت الى 10 هذا فضلا عن اعتبار اربعة اخرين فى عداد المفقودين ووفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية، تسبب الاعصار والامطار الغزيرة المصاحبة له فى انهيار اكثر من 900 منزل والاضرار بحياة حوالى 1.5 مليون مواطن.

وبحسب وكالة الانباء الصينية فإن “ميرانتي”، هو الإعصار الأقوى الذى تتعرض له الصين خلال العام الجارى وكان حط على اليابسة بمدينة شيامين في نحو الساعة الثالثة من صباح الخميس بتوقيت بكين مصطحبا معه رياح شديدة من الدرجة 15 لقياس قوة الرياح وعواصف ممطرة قوية .

جدير بالذكر ان الصين تتأهب حاليا لمواجهة إعصار آخر وهو الإعصار “مالاكاس” الذى يقترب بسرعة من سواحلها الشرقية والذى من المتوقع ان يحط على اليابسة مساء اليوم السبت.

وقد قامت السلطات الصينية أمس الجمعة بإصدار تحذيرا من اللون البرتقالى تحذيرا يتراوح فى مستواه من المتوسط الى القوى – وايضا بتفعيل رد فعل الطوارىء من المستوى الثالث لمواجهة هذا الإعصار الذى سيصطحب معه أمطارا شديدة ورياحا عاتية يتوقع أن تلحق الضرر بمناطق الساحل الشرقى للصين فى الأيام القادمة.

وتقوم السلطات المحلية فى شرق الصين الان بإتخاذ جميع الاحتياطات حيث تم أرسال خمس فرق عمل إلى مقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وفوجيان فضلا عن شانغهاى للإعداد للمساعدة والاغاثة.

أ ش أ