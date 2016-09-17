ليون ينسحب من سباق ضم أديبايور بسبب كأس الأمم الإفريقية

أعلن نادي ليون رسميا عن انسحابه من سباق ضم إيمانويل أديبايور اللاعب الدولي التوجولي غير المرتبط بفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء في بيان رسمي للنادي الفرنسي أن سبب الرفض لمشاركة اللاعب مع منتخب توجو في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وكان ليون يحاول ضم المهاجم صاحب الـ32 عاما خلال الفترة المقبلة بعد إصابة عدد من النجوم أهمهم أليكساندر لاكازيت مهاجم الفريق.

وانضم أديبايور إلى كريستال بالاس في يناير الماضي بقعد يمتد لستة أشهر، وسجل هدفا وحيدا في 15 مباراة خاضها وصنع أخر.

وكانت عدة أندية ترغب في ضم اللاعب من ضمنها فولام، إلا أن برونو جينيسيو أعلن يوم الجمعة إن فريقه بصدد ضم أديبايور.

لكن يبدو أن رغبة اللاعب في المشاركة بكأس الأمم الإفريقية كانت السبب وراء انتهاء المفاوضات نظرا لأنه سيغيب لشهر أو اثنين بسبب البطولة.