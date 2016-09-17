غدا..5000 حاج يصلون مصرفي 24 رحلة لمصر الطيران غدا

تشهد مصر للطيران قيام 21 رحلة جوية جدة و المدينة المنورة بواقع ١٥ رحلة جوية قادمة من جدة تصل ١٣ رحلة منها إلى مطار القاهرة الدولى ورحلة إلى مطار شرم الشيخ و أخرى إلى مطار برج العرب.

كما تقلع٦رحلات من المدينة المنورة لتصل ٥ منها إلى مطار القاهرة و رحلة واحدة الى مطار برج العرب

وبحسب موقع أخبار مصر قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران إن الشركة ستسير غدًا الأحد 24 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل 5000 حاج بواقع 15 رحلة جوية من جدة و9 رحلات جوية من المدينة المنورة تصل جميع هذه الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي .