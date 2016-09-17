تعليم الوادي الجديد: إعادة توزيع معلمي “مسابقة الـ 30 ألف “

قال الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بالانتهاء من حركات النقل والندب للمعلمين وإعادة توزيع المعلمين من مسابقة 30 ألف معلم.

وأضاف خلال اجتماعه مع قيادات المديرية والموجهين العموم للمواد الدراسية بالمديرية، أن النشرات يجب أن تنفذ فورا حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين سواء كانوا من المعلمين أو القيادات التعليمية بالمدارس والإدارات، أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

وأضاف أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات التعليمية والتوجيهات المختلفة بسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات الصادرة بالنقل والندب لسد العجز مع مراعاة الالتزام بأن يكون النقل والندب لأقرب إدارة تعليمية للمعلم.

وشدد على مديري الإدارات والموجهين بمتابعة الانضباط المدرسي وذلك بتفعيل الزيارات للمدارس من قبل التوجيهات المختلفة سواء توجيهات المديرية أو التوجيهات التابعة للإدارات التعليمية.

وأكد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس بأنواعها بمختلف المراحل التعليمية، سواء صيانة المبنى المدرسي أو الأثاث، موضحا أن عدد المدارس التي أجريت لها صيانة شاملة هذا العام بلغت 14 مدرسة بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، كما طالب وكيل الوزارة مديري الإدارات بمتابعة وصول الكتب المدرسية والمناهج التعليمية لضمان توزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي.