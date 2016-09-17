أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الروسى:واشنطن ستكون "مسئولة" حال انهيار الهدنة

Google+ Print
الجيش الروسى:واشنطن ستكون "مسئولة" حال انهيار الهدنة الجيش الروسى:واشنطن ستكون "مسئولة" حال انهيار الهدنة

> موسكو (أ ف ب)

قالت روسيا السبت إن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة فى سوريا وستتحمل مسؤولية أى انهيار لوقف إطلاق النار الهش.

وصرح الجنرال فلاديمير سافتشنكو "اذا لم يتخذ الجانب الأمريكى الاجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماته فان الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار وقف إطلاق النار".

كما أعلن الجيش الروسى أن الوضع فى سوريا يسوء مؤكدا أن الفصائل المقاتلة نفذت أكثر من 50 هجوما على القوات الحكومية السورية وعلى المدنيين خلال 24 ساعة.

وقال الجنرال فلاديمير سافتشنكو "الوضع فى سوريا يسوء  خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع عدد الهجمات بشكل كبير" مع تنفيذ 55 هجوما على المواقع الحكومية والمدنيين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365