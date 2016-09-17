الجيش الروسى:واشنطن ستكون "مسئولة" حال انهيار الهدنة

قالت روسيا السبت إن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة فى سوريا وستتحمل مسؤولية أى انهيار لوقف إطلاق النار الهش.

وصرح الجنرال فلاديمير سافتشنكو "اذا لم يتخذ الجانب الأمريكى الاجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماته فان الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار وقف إطلاق النار".

كما أعلن الجيش الروسى أن الوضع فى سوريا يسوء مؤكدا أن الفصائل المقاتلة نفذت أكثر من 50 هجوما على القوات الحكومية السورية وعلى المدنيين خلال 24 ساعة.

وقال الجنرال فلاديمير سافتشنكو "الوضع فى سوريا يسوء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع عدد الهجمات بشكل كبير" مع تنفيذ 55 هجوما على المواقع الحكومية والمدنيين.