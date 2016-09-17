القوات الصومالية الحكومية تستعيد مدينة من مسلحى حركة الشباب

استعادت القوات الحكومية الصومالية مدعومة بالقوة الأفريقية، اليوم السبت، السيطرة على مدينة محاذية لكينيا كان سيطر عليها يوم الجمعة، مسلحو حركة الشباب المتطرفة، بحسب مصادر محلية.

وقال إبراهيم غولاد مفوض مدينة الواق: "استعادت القوات الحكومية الصومالية والقوة الأفريقية السيطرة على مدينة الواق هذا الصباح، وفر مسلحو حركة الشباب قبل وصول هذه القوات".

وقال إن ستة جنود صوماليين قتلوا يوم الجمعة، أثناء هجوم المتطرفين الذين قدموا متنكرين فى ازياء عسكرية كينية وفى عربات سرقوها من الجيش الكيني.

وبحسب سكان فقد قتل فى اشتباكات يوم الجمعة، التى استمرت لساعة 12 شخصا معظمهم من الجنود. وقال أحد سكان المدينة، إن المسلحين غادروا المدينة ليلا بعد أن نهبوا معسكر الجيش.

وطرد مسلحو حركة الشباب قبل خمس سنوات من العاصمة مقديشو، لكنهم لا يزالون ينفذون هجمات ضد الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي.