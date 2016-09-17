رسم الحواجب في المنزل أسرع بديل للتاتو

يؤثر شكل الحواجب في مظهرك بالكامل، إذ يمكن للون خاطئ أن يُظهرك أكبر في السنّ، كما أنّ رسمة الحاجب غير الصحيحة تبدّل شكل وجهك وعينيك. تتغيّر موضة الحواجب من سنة إلى أخرى، من الرفيعة والناعمة إلى السميكة والجريئة. من هنا، أصبحت السيّدة تفتّش عن بديل للتاتو. إليك في هذا الموضوع نصائح مهمّة لرسم الحواجب في المنزل بالشكل الذي تريدين، وبأسرع وقت ممكن.

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نصيحة رقم 1: اختيار مستحضر تحديد الحواجب المناسب

قبل تعلّم كيفية تشكيل الحاجبين بالشكل الصحيح، عليك معرفة انتقاء المستحضر اللازم.

تعتبر البودرة بلونين مختلفين من أهمّ مستحضرات تحديد الحواجب بشكل طبيعي. ولكن إذا كنت مبتدئة في رسم الحواجب، فأنت بحاجة أولاً إلى القلم لتحديد إطار الحاجب، ثمّ تعبئة الفراغ بالبودرة. أمّا لمحبّات الإطلالات الجريئة والقوية، فإنّ بإمكانهنّ استخدام الجلْ، وإن كان الأفضل لهنّ إبقاءه للسهرات.

نصيحة رقم 2: كيفية اختيار اللون المناسب

إذا كنت تريدين معرفة كيفية تشكيل الحاجبين بلون مثالي، فعليك أن تختاري اللون بحسب لون بشرتك.

- للسمراوات صاحبات الحواجب البنيّة الداكنة: لا تستخدمي البودرة بلون بنيّ داكن أو أسود لتعبئة الحاجبين، بل البني بدرجة الكراميل أو الأشقر الغامق. إذا كنت تستخدمين قلماً بدلاً من البودرة، فقد تحتاجين لتفتيح اللون أكثر.

- للشقراوات: على النقيض من ذلك، يجب على الشقراوات اختيار الظلال التي تتناسب ولون الشعر الأساسي، وليس الأفتح، لتجنّب الإطلالة الباهتة.



نصيحة رقم 3: التأسيس باستخدام الكونسيلر أو الهايلايتر

تعتبر هذه الخطوة أساسية قبل البدء بتحديد الحواجب. امزجي الكونسيلر أو الهايلايتر تحت وفوق كلّ حاجب، ما سيحدّد الحاجب بشكل أسهل ويفتح منطقة العين.

نصيحة رقم 4: البدء تحت قوس الحاجب

أولاً: استخدمي فرشاة الحواجب الصغيرة لتطبيق الدرجة الأغمق من المنتج تحت الحواجب. وأفضل مكان للبدء هو تحت قوس الحاجب. تابعي بعد ذلك في اتجاه الطرف الخارجي، إذ إنّ أغلبيّة الحواجب غير سميكة بما فيه الكفاية في آخرها، إلا أنّ هذا هو الجزء الذي يجمّل العيون وهو الأهمّ.

قد تحتاجين إلى خفض قوس الحاجب كي لا يكون مستطيلاً، إذا كان القوس مرتفعاً جداً. سيجعلك تبدين وكأنك غاضبة طوال الوقت.

نصيحة رقم 5: استخدام اللون الأفتح لتعزيز الجزء العلوي من الحاجب.

يجب التركيز على الحافّة الخارجية والتخفيف في منتصف الحاجب، عبر استخدام اللون الأفتح من الأعلى، والأغمق من تحت؛ وذلك من أجل نظرة أكثر طبيعية من جهة، ولتكثيف الحاجب من جهة أخرى، إذ إنّ انتقاء لونين مختلفين يؤثر في انعكاس الضوء، ويمنحك حواجب طبيعية طوال اليوم.

نصيحة رقم 6: لا تنسي الحافة الداخلية

يبدأ الحاجب بالانفتاح تدريجياً عند أولّه مع التقدّم في السنّ وسقوط بعض الشعيرات. من هنا، تحتاجين لتعبئة الفراغات في هذه المنطقة. استخدمي لوناً أفتح من الظلّ، وامسكي الفرشاة بشكل جانبي لتكون عمودية على الحاجب، وارسمي صعوداً وهبوطاً، وعلى طول جسر أنفك، وليكن الخط متوازياً مع منتصف الأنف وليس خارج الأنف.

نصيحة رقم 7: الانتهاء بتطبيق جلْ الحواجب

بعد الانتهاء من رسمة الحواجب، طبّقي الجلْ، فهذه الخطوة الأخيرة مهمّة للسيطرة على ضبط شكل الحاجبين وتثبيته.