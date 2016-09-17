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بالصور..السيطرة على حريق هائل شب بمنطقة سوق التونسي بحي الخليفة

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تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة تحت أشراف اللواء علي عبدالمقصود، من السيطرة على حريق هائل شب بمنطقة سوق التونسي اليوم السبت بحي الخليفة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، الذي ابتلع نحو 17 فرشا، وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي السوق، وفرضت الإدارة العامة لمرور القاهرة كردونًا أمنيًا أعلى الكوبري، وانتقل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، لمعاينة مكان الحادث، بالإضافة إلى انتقال فريق من نيابة الخليفة.

وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تبين من التحريات الأولية أن النيران نشبت داخل 17 عشة من السوق، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح ومن المحتمل ان يكون نتيجة ماس كهربائي.

المراسل / عمر جمال

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