اكتشفي نوع جنينك من لون وتصميم ملابس حملك

ذهبت الجدات بعيداً في اعتقادهن أنهن يستطعن تحديد نوع الجنين في رحم الابنة أو الكنة "زوجة الابن" من ألوانها المحببة أثناء الحمل، أو حتى التصميمات التي ترتديها، وقد فعلن ذلك من باب حب إنجاب الذكور، ولكن الأمر كله لا يخلو من توقعات وتكهنات، فحتى زمن قريب لم يكن بالإمكان معرفة نوع الجنين بدقة إلا من خلال التصوير التلفزيوني "السونار".

"سيدتي نت" جمعت لك بعض ما اعتقدته جداتنا، وما نجد أنفسنا كأمهات شابات من الجيل الجديد نتبعه من باب الطرافة والتفاؤل فكانت تلك المعتقدات:



• تمنع الجدات نساء العائلة الحوامل من ارتداء الملابس الفاتحة مثل الوردية والزهرية لاعتقادهن أن الجنين القادم سيكون بنتاً.



• تميل النساء لارتداء الملابس الزرقاء الفاتحة اعتقاداً منهن أن ذلك يجلب الفأل الحسن لإنجاب الذكور.



• اعتقدت الجدات أن ارتداء الحامل للملابس التي تحتوي على جيوب داخلية تعني أن الحامل سوف تنجب ولداً لأن الجيوب وسيلة للاحتفاظ بالمال.



• اعتقدن أن اختيار الحامل للملابس الضيقة، يعني أنها ستنجب بنتاً لأن البنت كانت قديماً مصدراً لضيق الرزق عند الأب فهي لن تعمل ولن تساعده في الإنفاق على الأسرة.



• منعت الجدات النساء الحوامل من ارتداء الملابس التي لها أحزمة أو ايشاربات أو "شراشيب" لاعتقادهن أن معنى ذلك هو إنجاب البنات تباعاً لأن حبل البنات يمتد كما يقلن.



• طلبت الجدات من الحوامل أن يستعرن طاقية "قبعة" من رجل في العائلة قد عاد من الحج مؤخراً لأن ذلك يفتح لها باب الفأل الحسن لإنجاب الولد.



• ارتداء الحامل للون الأسود في الشهر الأخير يعتقد أنه من الممكن أن يجلب الشؤم عليها لأنها يمكن أن تنجب بنتاً، أو جنيناً ميتاً.



• الحامل التي تميل لملابس الرجال في فترة الحمل تنجب ولداً بلا نقاش كأن تلبس طقماً يحتوي على ربطة عنق.



• تمنع الحامل من ارتداء الملابس الحمراء في أثناء الطلق خوفاً عليها من النزف.



• اللون البنفسجي الذي ترتديه الحامل يدل على أنها ستنجب بنتاً لها شأن عظيم لأن البنفسجي هو لون الأميرات.



• إذا أحبت الحامل الملابس الكحلية فإنها سوف تضع ولداً له شأن عظيم لأن الكحلي هو اللون الملكي.