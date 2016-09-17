أديل تستذكر إيمي واينهاوس في عيد ميلادها بطريقة مؤثرة

بيروت_ سيدتي نت

قامت المطربة البريطانية أديل Adele خلال حفلها في ولاية بوسطن Bostan الأمريكية باستذكارالمطربة الراحلة إيمي واينهاوس Amy Winehouse بمناسبة ذكرى ميلادها، إذ قامت بتوجيه رسالة مؤثرة إليها.

و قالت أديل لجمهورها الموجود في الحفل إنّ إيمي واينهاوس لها فضل كبيرعلى مسيرتها الغنائية، بحيث تدين لها بـ 90% من نجاحها الحالي ، وإنه لولا إيمي لما كانت موهبتها قد خرجت للعلن، مضيفة أن المطربة الراحلة ساهمت في تغيير حياتها بالكامل.

وأضافت أنه بسببها حملت الغيتار و قامت بكتابة أغانيها الخاصة لكي تسير على نفس خطاها، واصفة المغنية الراحلة بالأسطورة التي تركت تاريخاً كبير اً من الموسيقى، ولفتت إلى أنها تتمنى يومياً أن تستمع إلى أغنية جديدة منها.

وغنت أديل خلال حفلها أغنية للمطربة الراحلة "Make you feel my love" قبل أن تقوم بكتابة "عيد ميلاد سعيد إيمي" عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر.

إيمي واينهاوس هي مغنية وكاتبة أغان بريطانية توفيت في 23 يوليو 2013 عن عمر ناهز الـ 28 عاماً ، بعد أن عثر عليها في شقتها في لندن ، حيث كانت تعاني مشاكل متتالية بسبب إدمانها المخدرات والكحول.

وفي رصيد واينهاوس العديد من الأغاني التي كتبت كلماتها، وقامت بتوزيعها، من أشهرها أغنية «ريهاب» التي حققت نجاحاً كبيراً عام 2006، ورشحت بفضلها للفوز بجائزة "غرامي"، وتتعلق بإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات .