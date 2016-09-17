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زينب ابنة هيفاء وهبي في أحدث صورها نسخة طبق الأصل عن والدتها

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السبت 17-09-2016 18:09

على الرغم من أنّ العلاقة بينهما مقطوعة منذ سنوات، إلا أنّ زينب ابنة الفنانة هيفاء وهبي بحسب مقرّبين منها تبدو شديدة التأثّر بوالدتها النجمة، وتتابع عن كثب إطلالاتها التلفزيونية، وهو ما انعكس على مظهرها، حيث باتت تعتمد لوكاً مشابهاً لوالدتها.
في آخر صور زينب التي حصلت عليها "سيدتي نت"، بدت الشابة نسخة طبق الأصل عن والدتها، بشفتيها المكتنزتين وعينيها الواسعتين وشعرها الأسود.
ويبدو أنّ لعبة الأضواء تستهوي زينب التي باتت أماً لطفلتين أنجبت الأولى في العام 2011 والثانية العام الماضي، إذ أنّها غالباً ما تحدث خضّة في الوسط الإعلامي بصورة تعيد نبش تاريخ العلاقة المقطوعة مع والدتها، والتي تتمنّى زينب اللقاء بها، رغم اعتراض عائلتها التي أبعدتها عنها عندما كانت لا تزال طفلة.
فما رأيكم بأحدث صور زينب؟

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