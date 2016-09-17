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"الجنايات" تؤيد قرار منع جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف فى أموالهم

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"الجنايات" تؤيد قرار منع جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف فى أموالهم "الجنايات" تؤيد قرار منع جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف فى أموالهم

>كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بتأييد أوامر المنع من التصرف فى الأموال الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة الصادرة ضد كل من الصحفى حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم ومصطفى حسن طه آدم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.

 

كما رفضت المحكمة أوامر المنع الصادرة لكل من زوجة جمال عيد وابنته القاصر لينا وزوجة بهى الدين حسن وبناته القصر الثلاثة وشقيقه صلاح الدين ومصطفى محمود أحمد عامل إدارى بمركز القاهرة لحقوق الإنسان.

 

صدر الحكم برئاسة محمد الشوربجى بعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وأيمن محمد طيطة رئيسى المحكمة وأمانة سر، السيد شحاتة وحسن الصيفى.


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