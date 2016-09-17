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الجيش يدمر بؤرة إرهابية بالواحات ويضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات

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الجيش يدمر بؤرة إرهابية بالواحات ويضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات الجيش يدمر بؤرة إرهابية بالواحات ويضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات

>كتب زكى القاضى – على عبد الرحمن

نفذت قوات إنفاذ القانون التابعة للقوات المسلحة حملة موسعة لتمشيط الكهوف والمناطق الجبلية بمنطقة البويطى فى الواحات البحرية، أسفرت عن اكشاف منطقة لتكديس الذخائر والمواد المتفجرة وقطع الغيار والأجهزة والأدوات التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة، والتى من المرجح استخدامها من قبل العناصر الإرهابية ملاجئ للهروب وقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإجرامية .

 

 

شارك فى تنفيذ الحملة عناصر مشتركة من المنطقة المركزية العسكرية ووحدات الصاعقة وقوات حرس الحدود وعناصر الأمن المركزى، مدعومة بغطاء جوى من القوات الجوية، وأسفرت المداهمات عن ضبط عدة مخازن جبلية، عثر بداخلها على كمية كبيرة من الذخائر ودانات "آر بى جى"، وأجهزة اتصالات لاسلكية ومراقبة، و15عبوة لمادة "تى إن تى" شديدة الانفجار، و12 جوالا من مادة "نترات الأمونيا"، و8 عبوات تضم سوائل وأحماض حارقة، وكميات كبيرة من العبوات الناسفة وأجهزة القياس والأسلاك الكهربائية ودوائر النسف والتدمير والتى يمكن التحكم بها عن بعد.

 

 وعثرت القوات على كميات من قطع غيار السيارات والدراجات النارية واللوحات المعدنية، تحمل أرقاما مصرية وليبية وجمركية، بالإضافة إلى عملات مصرية وليبية وسودانية، وكميات من الملابس والخيام وأدوات الإعاشة وخزانات المياه والوقود.

 

وتواصل عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تمشيط المناطق المتاخمة لتعقب العناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .


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