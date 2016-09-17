أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية غدا لمطار القاهرة لنقل 5000 حاجا

Google+ Print
مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية غدا لمطار القاهرة لنقل 5000 حاجا مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية غدا لمطار القاهرة لنقل 5000 حاجا

>كتب - محمود محيى

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة ستسير غدا، الأحد، 24 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة لنقل 5000 حاجا بواقع 15 رحلة جوية من جدة و9 رحلات جوية من المدينة المنورة تصل جميع هذه الرحلات إلى مطار القاهرة الدولى.

 

ونظراً لكثافة التشغيل فى مدينة الحجاج بمطار جدة ومطار المدينة المنورة، أهابت للطيران بعملائها من ضيوف الرحمن اتباع إرشادات العودة لضمان انسيابية الجسر الجوى والالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ8 ساعات فى مطار جدة و6 ساعات فى مطار المدينة المنورة.

 

وكانت شركة مصر للطيران شهدت اليوم، السبت، تسيير 21 رحلة جوية من كل من جدة والمدينة المنورة بواقع 15 رحلة جوية قادمة من جدة تصل 13 رحلة منها إلى مطار القاهرة الدولى ورحلة إلى مطار شرم الشيخ، وأخرى إلى مطار برج العرب، بالإضافة إلى 6 رحلات تقلع من المدينة المنورة لتصل 5 منها إلى مطار القاهرة ورحلة واحدة إلى مطار برج العرب وجميع هذه الرحلات تنقل حجاج شركات سياحة وحج أفراد وترانزيت شارل ديجول.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار