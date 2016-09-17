مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية غدا لمطار القاهرة لنقل 5000 حاجا

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة ستسير غدا، الأحد، 24 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة لنقل 5000 حاجا بواقع 15 رحلة جوية من جدة و9 رحلات جوية من المدينة المنورة تصل جميع هذه الرحلات إلى مطار القاهرة الدولى.

ونظراً لكثافة التشغيل فى مدينة الحجاج بمطار جدة ومطار المدينة المنورة، أهابت مصر للطيران بعملائها من ضيوف الرحمن اتباع إرشادات العودة لضمان انسيابية الجسر الجوى والالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ8 ساعات فى مطار جدة و6 ساعات فى مطار المدينة المنورة.

وكانت شركة مصر للطيران شهدت اليوم، السبت، تسيير 21 رحلة جوية من كل من جدة والمدينة المنورة بواقع 15 رحلة جوية قادمة من جدة تصل 13 رحلة منها إلى مطار القاهرة الدولى ورحلة إلى مطار شرم الشيخ، وأخرى إلى مطار برج العرب، بالإضافة إلى 6 رحلات تقلع من المدينة المنورة لتصل 5 منها إلى مطار القاهرة ورحلة واحدة إلى مطار برج العرب وجميع هذه الرحلات تنقل حجاج شركات سياحة وحج أفراد وترانزيت شارل ديجول.