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تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر

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تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر

>كتبت أمنية الموجى

قال المستشار جميل سعيد، دفاع الضابط ياسين صلاح المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، إن الدائرة الخامسة والعشرون، بمحكمة جنوب القاهرة والمنعقده بمحكمة التجمع الخامس أجلت أولى جلسات محاكمة موكله فى قضية مقتل الناشطة خلال مظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لجلسة 15 أكتوبر لإعلانه للحضور.

 

وأضاف "سعيد" فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه أخطر هيئة المحكمة اليوم بأن موكله لم يتم إعلانة بموعد انعقاد الجلسة، مطالبا المحكمة بالتأجيل بإعلانه، الأمر الذى دفع الهيئة لتأجيل الجلسة لإعلان موكله.

 

كانت محكمة النقض المصرية، يوم قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته.

 


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