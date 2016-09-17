تجديد حبس محمود السقا و3 آخرين 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم السبت، تجديد حبس محمود السقا و3 آخرين، فى الاتهامات الموجهة إليهم بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت المحكمة رفضت الاستئناف المقدم من المتهم على قرار حبسه 15 يوما بالجلسة الماضية، فى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون.

يذكر أنه تم إخلاء سبيل الصحفى عمرو بدر بكفالة 5 آلاف جنيه فى القضية ذاتها، بعد قبول الاستئناف الذى قدمه على قرار تجديد حبسه 15 يوما.