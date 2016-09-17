كوبلر: نسعى لإحلال عملية السلام والاستقرار في ليبيا

التقى أحمد أبوالغيط أمين جامعة الدول العربية، رئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر اليوم السبت، ضمن برنامج زيارة تستغرق 3 أيام، لبحث آخر تطورات الوضع وجهود حل الأزمة في ليبيا.

وأكد كوبلر عبر صفحته على «تويتر» أن البعثة الأممية والجامعة العربية تعملان يدًا بيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن المبعوث الأممي استعرض خلال اللقاء نتائج الاتصالات التى أجراها مؤخراً مع الأطراف الليبية والدولية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الصخيرات، اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معرباً عن تطلعه للحصول على مساندة الجامعة العربية لعمله.

وأشار إلى أن الأمين العام حرص أن يؤكد للمبعوث الأممي على أن المرحلة المقبلة ستشهد انخراطاً مباشراً وفاعلاً للجامعة العربية فى إطار التعامل مع الأزمة الليبية باعتبارها أزمة عربية فى الأساس، وخاصة بعد إقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى 8 الجاري استحداث منصب الممثل الخاص للأمين العام المعنى بالوضع فى ليبيا، وأيضًا ما تضمنه القرار الصادر عن قمة نواكشوط بشأن الأزمة الليبية فيما يخص تأييد قيام الأمين العام بما يلزم من اتصالات سعيًا وراء التوصل إلى تسوية مناسبة تكفل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية وحماية أبناء الشعب الليبي من الأخطار التى يواجهونها وعلى رأسها خطر الإرهاب.