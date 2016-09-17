«القومي للمرأة»: لم نستقبل أي شكاوى عن حالات تحرش بعيد الأضحى

أعلن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق المرأة، عن عدم استقباله لأي حالات أو شكاوى خاصة بالتحرش طوال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه استقبل على الرقم المختصر 15115 والخطوط الساخنة شكاوى من بعض السيدات في موضوعات مختلفة تتعلق بمجالات العنف ضد المرأة، والأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام القضائية وشكاوى خاصة بالعمل وجميعها من نوع الشكاوى التى يستقبلها المكتب طوال العام وقد قام محامو المكتب بتقديم المشورة والتوجيه القانوني.

على جانب آخر، قام المكتب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة خلال أيام عيد الأضحى لمتابعة حالات التحرش والعنف في مختلف المناطق بمحافظة القاهرة، لبحث إمكانية تقديم المساندة القانونية في حالة وجود ضحية تحرش داخل جميع أقسام الشرطة فيتم التوجه إليها في إطار التعاون القانوني من قبل المكتب، ولكن لم يتم رصد أي حالات تستدعي التدخل.

كما قام المكتب بالمتابعة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك ببعض أماكن التجمعات ذات الكثافة العالية من المواطنين، حيث قام محامي مكتب الشكاوى بالمتابعة مع مدير حديقة الأزهر وأفاد بوجود حالة واحدة تحرش لفظي «معاكسة» بحديقة الأزهر فقط خلال اليوم الأول، وتم التصالح فى وقتها، ولم يتم رصد أي حالات على مدار باقي أيام العيد.

وأشار المكتب، إلى أنه بالمتابعة مع مديرحديقة الفسطاط بالقاهرة والتي كانت تشهد على مدار سنوات سابقة حالات تحرش لم يتم رصد أي حاله تحرش.

أما فى محافظة الجيزة، فقد تمت المتابعة مع مأمور قسم الجيزة و أفاد بأنه لا يوجد أي حالات تحرش فى نطاق دائرة القسم والتى تشمل حدائق الاورمان وحديقة الحيوان.

وفي محافظة القليوبية ، وبالتواصل مع مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية آمن القليوبية والتي يوجد بها حدائق القناطر الخيرية والتي تشهد زيارات بكثافة عالية من المواطنين وقد أفاد بأنه لا يوجد أي حالات تحرش.

وفي المنيا تم التواصل مع مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية آمن المنيا وقد أفاد بأنه لا يوجد أي حالات تحرش.

وأكد مسئولو المكتب أنه من خلال عملية المتابعة والرصد التي قام بها المكتب خلال أيام عيد الأضحى المبارك لوحظ انتشار قوات الأمن بكثافة في كافة الأماكن التي شهدت حالات تحرش سابقة أو مضايقات للمواطنين وأسرهم وخصوصًا الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد قوات وحدة مكافحة العنف بمديرية أمن القاهرة وتنفيذ زيارات ميدانية على كافة الحدائق والمتنزهات بالعاصمة ومتابعة الحالة الأمنية.

وأوصت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة توعية الفتيات والسيدات بضرورة الإبلاغ عن أي حالات تحرش يتعرضن لها وضرورة استكمال الإجراءات القانونية من الأدلاء بأقوالهن في محاضر الشرطة والإصرار عليها أمام القضاء حتى يتم الردع للمتحرشين وعدم تخوفهن من التوجه الى اقسام الشرطة حيث يتم تقديم كافة الدعم لهن ويتم متابعتهن من خلال وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بكافة مديريات الامن على مستوى الجمهورية.

كما أكدت على ضرورة العمل على توعية الشباب بالالتزام بأداب الطريق من خلال الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية مشيرة إلى أنه لابد من أن يكون للأسرة دور في توجيه أبنائها، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية بالمؤسسات التعليمية للشباب والفتيات بالتعاون مع وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية و فروع مكتب الشكاوى بالمحافظات.