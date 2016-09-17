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تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر

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تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر تأجيل أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ لـ15 أكتوبر

شيماء الصباغ

أجلت الدائرة الخامسة والعشرون بمحكمة جنوب القاهرة، والمنعقده بمحكمة التجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الضابط ياسين صاح المتهم في  قضية مقتل الناشطة خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لجلسة 15 أكتوبر لإعلان المتهم بموعد انعقاد الجلسة للحضور.

كانت  محكمة النقض المصرية قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

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