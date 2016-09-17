الرئيس النيجيري يعتذر عن سرقة خطاب سابق لـ«أوباما»

اعتذر الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم السبت، عن ورود مقاطع مسروقة بخطابه من خطاب سابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما، متوعدًا بعقاب المسؤولين عن ذلك.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية ، أن خطاب بخاري الذي تلاه في 8 من سبتمبر الجاري أثناء إطلاق حملته التغيير يبدأ بشمل مقاطع شبه مطابقة لأجزاء من خطاب الفوز الذي تلاه أوباما بعد فوزه بالرئاسة في عام 2008.

وانتقدت وسائل إعلامية محلية السرقة الأدبية، التي حدثت في يوم إطلاق الرئيس لحملة تنادي بالصدق والنزاهة.

يشار إلى أن الرئيس النيجيري محمد بخاري من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.