حيدر العبادى يزور "القيارة" المحررة جنوب الموصل شمالى العراق

توجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم السبت، إلى مركز ناحية القيارة جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، حيث اطلع على مستجدات العمليات والاستعدادات العسكرية فى إطار الحرب ضد تنظيم(داعش) الإرهابى.

واجتمع العبادى- عقب وصوله القيارة- بالقادة العسكريين وتفقد المقاتلين المرابطين فى أرض المعركة استعدادا لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش.. كما التقى عددا من وجهاء وأهالى ناحية القيارة، حيث ناقش واقع الخدمات فى الناحية التى تم تحريرها بالكامل من سيطرة داعش، كما قام بجولة فى أسواق مركز ناحية القيارة.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير مركز ناحية "القيارة" جنوب الموصل يوم الخميس 25 أغسطس بمشاركة قطاعات ‫عسكرية من قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات نينوى بدعم من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولى.