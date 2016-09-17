مقتل 12 من عناصر داعش في غارات للتحالف الدولي على الأنبار بالعراق

لقي 12 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في قصف التحالف الدولي، لمنطقتى البوذياب والبوعلي جاسم في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت قيادة عمليات الأنبار فى بيان اليوم السبت، أن قوات التحالف الدولي نفذت ضربات صاروخية استهدفت جزيرة “البو ذياب” شمال الرمادى، أسفرت عن قتل 6 إرهابيين وتدمير مضافة لعناصر داعش وسيارة مزودة برشاش أحادي، وخمسة مستودعات للأسلحة للتنظيم.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولي أغار على منطقة “البو على جاسم” شرق الرمادى، مما أسفر عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وبناية كان بداخلها مسلحون بالتنظيم.

على صعيد متصل .. تمكنت قوات حرس الحدود العراقية اليوم من استعادة السيطرة على محطة ماء عكاشات غرب محافظة الأنبار وطردت مسلحى تنظيم داعش .. وقال قائد حدود المنطقة الثانية اللواء عمار الكبيسى، أن قوات حرس الحدود بالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية طهرت محطة الماء من مسلحى التنظيم وقتلت العديد من الإرهابيين.

وكانت القوات العراقية سيطرت على منطقة مفرق عكاشات الواقعة ما بين قضاء الرطبة ومدينة القائم غرب الأنبار فى شهر مايو الماضى.

أ ش أ