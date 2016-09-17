“العمليات العراقية” : الضربات في الأنبار لتحطيم خطوط “داعش” الدفاعية

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العراقية المشتركة، العميد يحيى رسول، اليوم السبت، إن استهداف مقرات القيادة والسيطرة وتجمعات عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الأنبار يجري بالتنسيق بين قيادة العمليات مع الأجهزة الاستخباراتية العراقية، مشيرًا إلى أن العمليات تستهدف أيضًا مخابئ العبوات والأحزمة الناسفة ومعامل التفخيخ لتدمير قدرات التنظيم الإرهابي.

وأضاف “رسول” خلال مداخلة لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الضربات التي شنها الطيران العراقي وقوات التحالف الدولي كانت موفقة ودقيقة، واستهدفت قيادات مهمة للتنظيم، مشيرًا إلى أن الضربات تستهدف إضعاف قدرات التنظيم وإفقاده القيادة والسيطرة مع عناصره وتحطيم خطوطه الدفاعية.

وأوضح أن حاليًا تجري الاستعدادات لاستكمال كافة التحضيرات الخاصة بمعركة تحرير “الموصل” من رسم الخطط وتوزيع الأدوار بشكل دقيق على كافة القوات، مؤكدًا أن عملية “الموصل” ستكون مختلفة استراتيجيًا عن كافة العمليات السابقة، ووصفها بـ”المعركة الكبرى والنهائية”، لافتًا أن الأيام القريبة ستشهد انطلاق عمليات عسكرية مهمة لتطهير وتحرير عدة مناطق.