رئيس مدينة كوم أمبو بأسوان ينفى سرقة كراتين الجيش وتوزيعها لغير مستحقيها

مراسل«ONA»:

نفى كمال حلمى، رئيس مركز ومدينة كوم امبو باسوان، ما تداوله بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية عن قيام مسئولين بالوحدة المحلية بإختلاس كراتين المواد الغذائية المهداة من القوات المسلحة والمقرر توزيعها على الأسر الفقيرة بقرى كوم أمبو.

وقال حلمى في تصريح صحفي، إن الفيديو الذى تم نشره للواقعة على صفحات التواصل الإجتماعى حقيقى ويجسد بالفعل إحدى مراحل عملية التوزيع أثناء نقل الكراتين من سيارة نقل ثقيل للجيش لسيارات صغيرة تابعة للوحدات القروية لسهولة تحركها داخل القرى، ولكن تم إستخدام هذا الفيديو للإيهام بعكس ذلك وبأنه ثمة إستيلاء على هذه الكراتين لبيعها لأحد كبار التجار وبالتالى توجيهها لغير الغرض المخصصة لها .

وأوضح رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان في المجلس التنفيذى الذى عقد مؤخراً بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع القوات المسلحة لمعاونتها فى توزيع 75 ألف كرتونة بمختلف قرى ومدن المحافظة وتشمل العديد من السلع الأساسية، حيث تم بالفعل تسليمها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية تحت إشراف ضباط من القوات المسلحة بقطاع أسوان العسكرى، طبقاً لكشوف رسمية على الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وذوى الإحتياجات الخاصة بكل دقة وشفافية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء القرى، مؤكداً على أن ما ورد من معلومات كاذبة وغير صحيحة على مواقع التواصل الإجتماعى يعكس المحاولات المستمرة لقوى الشر لتشوية أى عمل خيرى أو خدمى تقوم به القوات المسلحة لمواطنيها من الشعب المصرى، حيث تم توزيع 3550 كرتونة مواد غذائية بقرى ومدينة كوم أمبو، على الرغم من إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الأيام الماضية على الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى فارس والعتمور قبلى والعباسية والمنشية وحجازة وسلوا والكاجوج وإقليت، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو، فى حين جارى التوزيع حالياً فى قرية الكفور .

وكشف كمال حلمى، بأن إدعاء أحد المواطنين والذى قام بتصوير الفيديو بأنه ذهب إلى رئيس المجلس وسكرتير المحافظة هو لم يحدث مطلقاً ويأتى ضمن مخطط النيل وزعزعة الثقة فى حزمة الإجراءات التى تقوم بها مؤسسات الدولة لمساعدة محدودى الدخل وسيتم ملاحقة هذا الشخص والتحرى عنه للتحقيق معه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال كل من قام بالمشاركة فى نشر هذه الإشاعات الهدامة .