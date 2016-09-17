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وكيل شاما لـ في الجول: رفضنا عرض الإسماعيلي.. ومازيمبي والهلال يريدانه

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وكيل شاما لـ في الجول: رفضنا عرض الإسماعيلي.. ومازيمبي والهلال يريدانه وكيل شاما لـ في الجول: رفضنا عرض الإسماعيلي.. ومازيمبي والهلال يريدانه

كشف فاستينو موكانديلا وكيل أعمال الزامبي كلاتوس شاما نجم زيسكو الزامبي عن عرض قدمه الإسماعيلي للاعب، إلا أنه تم رفضه.

وكان موكانديلا قد صرح من قبل أن هناك اتصالات من الزمالك لضم اللاعب، في ظل رغبة اللاعب الزامبي في الانضمام للأبيض. (طالع التفاصيل)

وقال موكانديلا لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من الإسماعيلي، ولكننا رفضناه".

وأضاف "العرض من الجانب المادي لم يكن قويا، كما أن طموحات شاما لا تتناسب مع الإسماعيلي مع كامل احترامنا للنادي".

وواصل "لدينا عرضين أخرين، الأول من الهلال السوداني وهو عرض جيد جدا ماديا، كما أن مازيمبي الكونجولي يريد اللاعب أيضا".

وعن موقف الزمالك من اللاعب قال موكانديلا: "لا جديد، لم يحدث أي شيء منذ أخر اتصال بيننا وبين النادي".

وخاض شاما صاحب الـ25 عاما 10 مباريات مع زيسكو في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وسجل 3 أهداف منهم هدفين في شباك الأهلي وصنع هدفا.

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