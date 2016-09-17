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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثى تصادم بالإسكندرية

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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثى تصادم بالإسكندرية مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثى تصادم بالإسكندرية

ارشيفية

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنان آخرين في حادثي تصادم غرب الإسكندرية.

وكان قسم شرطة برج العرب، قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق الغابة بين سيارة ملاكي قيادة وسيارة نقل وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثانية تصطدم به من الخلف، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولى وزوجته.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل قائد السيارة الثانية بضمان محل إقامته، وتكليف المهندس الفنى بإدارة المرور بفحص السيارة نقل كفر الشيخ وتسلم لمالكها.

وفي الحادث الثاني، تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغا من “م. ح”، 52 عاما، فران، يفيد بأنه أثناء عبور نجله “ف. م. ح”، 13 عاما، طالب، بشارع 8 نجع العرب صدمته سيارة ملاكي، مما أدى لإصابة نجله باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالبطن وتوفى.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

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